Сотрудницу мэрии Кисловодска обвиняют в мошенничестве

Бывшего специалиста комитета имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска обвиняют в шести эпизодах мошенничества.

По версии следствия, сотрудница кисловодской мэрии Светлана Ермоленко в период с 2015 по 2017 годы, совместно с другими сотрудниками комитета имущественных отношений местной администрации, обманом завладела деньгами в сумме 1,6 млн рублей.

Деньги чиновники взяли у нескольких местных жителей, объяснив, что эта сумма нужна якобы в качестве взятки председателю комитета имущественных отношений, чтобы погасить задолженность по арендной плате за землю.

"Кроме того, под предлогом оказания помощи в оплате аренды за земельные участки соучастники получили более 360 тысяч рублей от жительницы Карачаево-Черкесской Республики. Деньги в счет оплаты не поступили, указанную сумму фигуранты разделили между собой", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В результате преступных действий Ермоленко и ее соучастников бюджет Кисловодска не получил порядка 4 миллионов рублей арендной платы за муниципальные земельные участки.

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