В уголовном деле бывшего главы Кирова открылись новые подробности

В уголовном деле, заведенном в отношении бывшего главы города Кирова, которого обвиняют в коррупции, появились новые эпизоды.

Напомним, что Владимир Быков был задержан в конце ноября 2019 года. По версии следствия, в 2014–2016 годах он получил взятку в сумме 7 миллионов 800 тысяч рублей за то, что закрывал глаза на махинации с топливом в городском автотранспортном предприятии.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками УФСБ и Следственного комитета были установлены и другие эпизоды незаконной деятельности.

Так, по версии следствия, в 2014–2017 годах бывший глава города содействовал в хищении бюджетных денег на том же автотранспортном предприятии.

Он знал, что договор был заключен на поставку одного вида топлива, а фактически поставлялось более дешевое. Разница в стоимости составила 22 миллиона рублей, которые и были похищены руководством АО "АТП".

По данному факту Быкову было предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве.

Также в 2011 году чиновник получил взятку в полтора миллиона рублей за заключение контракта с одной из фирм на установку в городском транспорте электронных систем оплаты проезда.

По данному факту также возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки.

"Владимир Быков находится под домашним арестом. Решается вопрос о предъявлении ему окончательного обвинения. На его имущество наложен арест", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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