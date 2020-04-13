Жителя Ингушетии обвиняют в убийстве на почве кровной мести

Преступление было совершено еще 27 лет назад, но обвиняемому до сих пор удавалось скрываться.

Настоящее побоище на почве кровной мести случилось в Северной Осетии летом 1993 года. Тогда на территории одного из совхозов в Пригородном районе из огнестрельного оружия были застрелены четыре человека.

В тот же день в полутора километрах от места убийства неизвестные обстреляли автомашину ВАЗ-2101, в результате водитель и пассажир получили ранения.

Прокуратуре удалось установить причастность к преступлениям трех жителей соседней Ингушетии.

Один из них был осужден к длительному сроку наказания, второго также задержали, но в ходе следствия он умер из-за болезни. Третьему фигуранту, жителю города Карабулак Республики Ингушетия, удалось скрыться.

Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило в федеральный розыск.

Наконец, в марте 2020 года 59-летний мужчина был задержан по месту проживания в родном городе. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц на почве кровной мести, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как житель Кубани нашел на улице паспорт и снял все деньги со счета его владельца.