Житель Кубани нашел паспорт и снял все деньги с чужого счета

Житель Краснодарского края нашел на улице паспорт, но решил не возвращать его владельцу. Он пошел в банк и снял все деньги со счета человека, которому принадлежал документ.

В полицию Анапы обратился местный житель, который рассказал, что с его банковского счета пропали полтора миллиона рублей.

Также он сообщил о потере паспорта, но то, что документ отсутствует, сам потерпевший понял только после того, как из банка пришло уведомление о снятии денег.

В результате по подозрению в совершении мошенничества был задержан 31-летний житель станицы Гостагаевской.

Установлено, что подозреваемый нашел на улице чужой паспорт, воспользовавшись внешним сходством с владельцем документа, ввел в заблуждение сотрудников банка и снял со счета потерпевшего деньги в сумме 1 500 000 рублей.

"В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Анапе по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На период предварительного следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел по факту фейковых новостей о распространении коронавируса.