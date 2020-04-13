Балкон жилого дома в Чите вспыхнул от петарды

В Чите в ночь на 11 апреля неожиданно загорелся балкон квартиры жилого дома. По предварительным данным, пожар спровоцировала неудачно приземлившаяся туда петарда. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В полицию поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. На место выехали сотрудники полиции и МЧС. Предположительно, на балкон попало пиротехническое изделие, возможно, петарда. Проверку по данному факту проводит МЧС", — сказала сотрудник пресс-службы краевого главка МВД.

Хозяйка квартиры рассказала, что проснулась от удара, за которым последовали хлопок и яркое пламя — в огне она успела разглядеть предмет из двух частей, по форме напоминающий цилиндр.