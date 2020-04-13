В Омской области суд признал виновным бывшего руководителя регионального Роспроднадзора Сергея Еремина в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2017 году Еремин сознательно упустил из вида, что из-за деятельности одного из предприятий на территории области был нанесен значительный вред окружающей среде.
По данным следствия, бывший руководитель регионального Росприроднадзора, действовал вопреки интересам службы, но зато в интересах руководителя ООО "Сибгидропроект".
Чиновник достоверно знал о том, что в результате проведения работ по строительству водного канала был изменен рельеф дна и берега реки Иртыш, из-за чего причинен существенный вред природным объектам.
Тем не менее экс-глава Росприроднадзора не принял мер к приостановке деятельности предприятия и распорядился не привлекать виновного к административной ответственности.
"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Сергею Еремину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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