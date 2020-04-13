Руководителя Росприроднадзора в Омске приговорили к условному сроку

В Омской области суд признал виновным бывшего руководителя регионального Роспроднадзора Сергея Еремина в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2017 году Еремин сознательно упустил из вида, что из-за деятельности одного из предприятий на территории области был нанесен значительный вред окружающей среде.

По данным следствия, бывший руководитель регионального Росприроднадзора, действовал вопреки интересам службы, но зато в интересах руководителя ООО "Сибгидропроект".

Чиновник достоверно знал о том, что в результате проведения работ по строительству водного канала был изменен рельеф дна и берега реки Иртыш, из-за чего причинен существенный вред природным объектам.

Проведенная экологическая экспертиза оценила вред, нанесенный природе в 8,5 миллионов рублей

Тем не менее экс-глава Росприроднадзора не принял мер к приостановке деятельности предприятия и распорядился не привлекать виновного к административной ответственности.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Сергею Еремину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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