В Москве приезжий “заминировал” оперативный центр МВД

Пожилой москвич обиделся на полицейских и сообщил о заложенной бомбе. Теперь на него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма.

Как сообщили в Центральном административном округе ГУ МВД столицы, в службу "112" позвонил неизвестный мужчина и пожаловался, что у него не работает интернет.

Гражданину было предложено решить эту проблему не в полиции, а у оператора сотовой связи. В ответ мужчина сообщил, что здание оперативной службы заминировано.

"Периметр здания, расположенного на улице Бутырский Вал и прилегающая к нему, территория были обследованы сотрудниками полиции с применением служебной собаки — взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась, движение не перекрывалось", — прокомментировали в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого, им оказался 69-летний приезжий мужчина.

Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, как в Москве из припаркованной машины были украдены четыре миллиона рублей.