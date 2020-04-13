В Москве из автомобиля украли сумку с четырьмя миллионами рублей

В полицию Москвы обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что из припаркованной машины была украдена сумка с четырьмя миллионами рублей.

Мужчина рассказал, что припарковал свою машину на Миусской улице, закрыл ее на центральный замок и поставил на сигнализацию, после пошел по делам.

По возвращении он обнаружил, что из автомобиля пропал рюкзак с деньгами, который лежал на переднем сиденье. При этом сигнализация не сработала, следов взлома не было.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Вавилова задержали подозреваемого — 41-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный с помощью специального технического устройства блокировал срабатывание замков от сигнализации, когда заявитель закрывал автомобиль, а затем похитил рюкзак с деньгами и скрылся", — сообщили в ГУ МВД по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Окончания следствия задержанный будет дожидаться в СИЗО.

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