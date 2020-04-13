Замдиректора колледжа в Петербурге похитила десятки миллионов рублей

Более шести лет заместитель директора государственного профессионального образовательного учреждения в Петербурге начисляла мнимым сотрудниками зарплату, а деньги оставляла себе.

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении 46-летней женщины, которая являлась заместителем директора по финансово-хозяйственным вопросам и одновременно бухгалтером Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального учреждения.

В течение нескольких лет обвиняемая выплачивала зарплату несуществующим работникам, которых она внесла в табели оплаты труда. Кроме того, ряду сотрудников начислялась необоснованно завышенная зарплата. Разницу женщина оставляла себе.

"Таким образом, в период с января 2013 года по май 2019 года обвиняемая похитила более 85 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК РФ.

Ранее "Павда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении руководства филиала Адыгейского госуниверситета, которое за деньги выдавало дипломы государственного образца.