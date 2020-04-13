Из машины в центре Москвы вынесли около четырех миллионов рублей

Прямо в центре столицы, у Белорусского вокзала, злоумышленник вытащил из автомобиля денежную сумму около четырех миллионов рублей. Подозреваемого задержали на улице Вавилова, передает РИА "Новости".

"Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении около четырех миллионов рублей из припаркованного автомобиля", — доложил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Владельцем машины и оставленной в ней денежной суммы оказался 32-летний житель Москвы. После случившегося он немедленно обратился в полицию. По его словам, перед уходом он закрыл машину и поставил ее на сигнализацию. Как выяснилось позже, задержанный блокировал срабатывание замков от сигнализации специальным устройством, что позволило ему беспрепятственно открыть дверь автомобиля.