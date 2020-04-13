В Забайкалье задержали мужчин, подделывавших любые документы

Мужчины подделывали водительские удостоверения, дипломы об образовании, страховые полисы и так далее. Клиентов искали в соцетях и мессенджерах.

Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали участников организованной группы. Двое мужчин подозреваются в мошенничестве, подделке документов и их дальнейшем сбыте.

"По версии следствия, злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые водительские удостоверения, дипломы и аттестаты об образовании, страховые полисы, а также государственные регистрационные знаки транспортных средств. Предполагаемый организатор тщательно продумывал схему реализации подделок, а его сообщник находил потенциальных клиентов, размещая объявления в социальных сетях и мессенджерах", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и подделке документов

В ходе обысков в квартирах задержанных, оперативники нашли готовые к продаже поддельные документы и оборудование для их изготовления. Также изъяты бланки, более 20 печатей и штампов различных учреждений и организаций.

Подозреваемые задержаны, одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как в Югре пенсионер отдал мошенникам более четырех миллионов рублей, думая, что играет на бирже.