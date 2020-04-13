Житель Югры обратился в полицию с просьбой найти неизвестных, которые похитили у него крупную денежную сумму.
Как рассказал оперативникам 65-летний мужчина, ему позвонил неизвестный и представился брокером компании "Miglbank". Он предложил пенсионеру начать играть на фондовой бирже и заработать много денег.
Также позвонивший рассказал, что лично будет курировать весь процесс, обучать, подсказывать и помогать в покупке ценных бумаг и валюты.
В первую очередь брокер попросил загрузить на компьютер мужчины специальную программу и внести небольшую сумму денег. Пенсионер, не понимая всех нюансов работы биржи, тем не менее заинтересовался и полностью доверился звонившему.
В результате потерпевший сообщил мошенникам все свои данные, отправил фотографии своих банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также сообщал разовые пароли, которые приходили смс-сообщениями на мобильный телефон.
"Таким образом, потерпевший сообщил мошенникам более 40 кодов, которые приходили на его мобильный телефон, в результате чего лишился денежных средств в сумме 4 миллионов 150 тысяч рублей, которые были накоплены в течение нескольких лет", — сообщили в региональном ГУ МВД.
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