Преступники на протяжении нескольких лет инсценировали страховые случаи и получали деньги за якобы поврежденные машины и сгоревшее имущество.
Следователи установили, что в преступную группу входили 16 граждан, которые разработали и в течение трех лет успешно реализовывали сложную криминальную схему отъема денег у страховых компаний.
Злоумышленники приобретали жилые дома, завозили мебель, бытовую технику и оформляли страховку. Впоследствии владельцы недвижимости поджигали свои дома и за утраченную собственность получали страховые выплаты.
Кроме этого, приобретались дорогие автомобили, на них оформлялась страховка. Затем на машины ставились кузовные детали с повреждениями, инсценировалось ДТП и вновь получались выплаты от страховых компаний.
В последствии оказалось, что в преступную группу входил сотрудник страховой компании, которая чаще всего и оказывалась потерпевшей стороной.
"В ходе проведенных обысков по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли три автомобиля премиум-класса. На шесть земельных участков с недвижимостью и другое имущество наложен арест на общую сумму около 11 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении директора краснодарской строительной фирмы, который похитил у дольщиков 890 миллионов рублей.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.