В Ульяновске преступники построили бизнес на страховках

Преступники на протяжении нескольких лет инсценировали страховые случаи и получали деньги за якобы поврежденные машины и сгоревшее имущество.

Следователи установили, что в преступную группу входили 16 граждан, которые разработали и в течение трех лет успешно реализовывали сложную криминальную схему отъема денег у страховых компаний.

Злоумышленники приобретали жилые дома, завозили мебель, бытовую технику и оформляли страховку. Впоследствии владельцы недвижимости поджигали свои дома и за утраченную собственность получали страховые выплаты.

Кроме этого, приобретались дорогие автомобили, на них оформлялась страховка. Затем на машины ставились кузовные детали с повреждениями, инсценировалось ДТП и вновь получались выплаты от страховых компаний.

Общая сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей

В последствии оказалось, что в преступную группу входил сотрудник страховой компании, которая чаще всего и оказывалась потерпевшей стороной.

"В ходе проведенных обысков по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли три автомобиля премиум-класса. На шесть земельных участков с недвижимостью и другое имущество наложен арест на общую сумму около 11 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении директора краснодарской строительной фирмы, который похитил у дольщиков 890 миллионов рублей.