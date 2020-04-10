Директор краснодарской стройфирмы похитил у дольщиков 890 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против 57-летнего гендиректора строительной фирмы. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, строительная компания "Специализированное строительно-монтажное управление "Краснодар" с 2015 по 2017 годы занималась возведением трех 25-этажных домов в краевом центре.

Генеральный директор компании привлек для строительства средства дольщиков в размере 890 миллионов рублей, но полученные деньги потратил на строительство других объектов.

Кроме того, мужчина ввел в заблуждение сотрудников банка и получил кредит на 600 миллионов рублей, хотя, по мнению следствия, ему было отлично известно, что фирма не способна вернуть эти деньги.

"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С целью взыскания ущерба, причиненного преступлениями, на его имущество и имущество принадлежащих ему организаций наложен арест", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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