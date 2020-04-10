В Уфе сотрудниками полиции задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном производстве наркотиков.
Установлено, что 31-летний уроженец Кировской области и 28-летняя жительница Республики Башкортостан организовали в одном из частных домов химическую лабораторию.
Криминальный дуэт занимался изготовлением синтетических наркотиков и распространял свою продукцию посредством "закладок" на территории Республики Башкортостан и Челябинской области.
"В ходе обыска жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты наркотические средства и специализированное оборудование. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством — мефедрон, общей массой более 400 граммов", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Возбуждено уголовное по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет.
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