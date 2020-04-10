Под Ангарском загорелась исправительная колония

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.

По информации ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 9 апреля в колонии возник бунт. Заключенные напали на охранника и устроили беспорядки.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").

Пожар, который возник сегодня во второй половине дня, мог стать результатом поджога.

В настоящий момент пламенем охвачено одно из зданий колонии, пожарные расчеты ведут борьбу с огнем.

По данным информагентства, все подъездные пути, ведущие в колонию, сейчас перекрыты.

По словам правозащитников, среди заключенных есть пострадавшие

Ситуация осложняется карантином, из-за которого сотрудники правозащитных организаций не могут попасть в колонию и объективно установить, что там происходит.

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