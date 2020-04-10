Убийца егеря в Тульской области застрелился при задержании

В Тульской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве человека, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Только судить, похоже, будет некого.

Тело 57-летнего мужчины с огнестрельной раной головы обнаружили 10 апреля возле поселка Кондратово Белевского района Тульской области.

Следователи выяснили, что это местный егерь, который в процессе патрулирования своей территории остановил мужчину. Этот мужчина и произвел в него выстрел из ружья, второй выстрел он произвел в напарника погибшего, после чего скрылся.

Местонахождение стрелка установили через несколько часов, но при попытке задержания его сотрудниками полиции тот свел счеты с жизнью.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле, которое возбуждено в Татарстане по факту похищения троих детей.