Под Владимиром мужчина скрывался от исправительных работ в тумбочке

Под Владимиром мужчина, осужденный за кражу и приговоренный к исправительным работам в течение шести месяцев, решил обмануть правосудие довольно нетипичным образом. От сотрудников полиции он спрятался в тумбочке под телевизором в доме своих родителей. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Осужденный за кражу гражданин уклонялся от наказания в виде шести месяцев исправительных работ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения розыска УФСИН России по Владимирской области установили, что мужчина прячется в частном доме одного из районных поселков, где проживают его родители. При более детальном осмотре (дома) оказалось, что в тумбочке под телевизором находился тот самый уклоняющийся от исправительных работ осужденный", — передали в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве также отметили, что для беглеца не составило труда незаметно оставаться в своем укрытии, поскольку у тумбочки не было задней стенки. Теперь мужчину ждет куда более суровое наказание в виде тюремного заключения.