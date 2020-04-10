СК заочно обвинил россиянина в нападении на культурный центр в Киеве

По мнению следователей, житель Екатеринбурга Юрий Изотов принимал активное участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года.

"В действиях Изотова усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной. Ему заочно предъявлено обвинение", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как выяснило следствие, 18 февраля 2018 года Юрий Изотов совместно с еще одним гражданином России Михаилом Агафоновым, а также группой иных лиц принял участие в антироссийской акции, инициированной "Организацией украинских националистов".

Националисты напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, причинили крупный материальный ущерб, нарушили нормальный режим работы учреждения.

Учитывая, что Изотов скрывается за пределами Российской Федерации, следствием приняты меры к организации его международного розыска, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что суды Краснодарского края уже рассмотрели более 1300 административных дел о нарушении режима самоизоляции жителями региона.