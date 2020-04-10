По мнению следователей, житель Екатеринбурга Юрий Изотов принимал активное участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года.
"В действиях Изотова усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной. Ему заочно предъявлено обвинение", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как выяснило следствие, 18 февраля 2018 года Юрий Изотов совместно с еще одним гражданином России Михаилом Агафоновым, а также группой иных лиц принял участие в антироссийской акции, инициированной "Организацией украинских националистов".
Националисты напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, причинили крупный материальный ущерб, нарушили нормальный режим работы учреждения.
Учитывая, что Изотов скрывается за пределами Российской Федерации, следствием приняты меры к организации его международного розыска, добавили в ведомстве.
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