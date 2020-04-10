Суды Кубани рассмотрели более тысячи дел о нарушении самоизоляции

Суды Краснодарского края рассмотрели более 1300 административных дел о нарушении режима самоизоляции в регионе.

В общей сложности оштрафован 831 человек. Приостановлена деятельность 59 предприятий, сообщила пресс-служба краевого суда.

Вместе с этим 17 дел было прекращено судами за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

К примеру, Крымский районный суд отменил штраф в отношении местного жителя, который вез свою беременную супругу в женскую консультацию.

А в Краснодаре прекратили административное производство против мужчины, который не имел спецпропуска на передвижение во время карантина, но как раз шел на работу, чтобы его получить.

Напомним, что режим карантина на Кубани введен решением краевых властей с 31 марта и продлится ориентировочно до 12 апреля. В это время жителям запрещено покидать дом без веских причин.

Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей

Согласно данным на 10 апреля, коронавирус в крае подтвержден у 125 человек. Три человека скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинска, 25 пациентов — выздоровели и выписаны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в России выявлено более 1700 новых случаев заболевания коронавирусом.