СК возбудил еще три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе

В Следственном комитете России возбудили три уголовных дела, связанных с распространением недостоверной информации о коронавирусе, — об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждены три уголовных дела по ст. 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых, в связи с этим, мерах по защите населения", — сообщила представитель Следственного комитета.

В частности, речь идет о размещенный в интернете публикациях о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии.

Также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.

"Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка. По уголовным делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления", — отметила представитель СК.

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