В Следственном комитете России возбудили три уголовных дела, связанных с распространением недостоверной информации о коронавирусе, — об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждены три уголовных дела по ст. 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых, в связи с этим, мерах по защите населения", — сообщила представитель Следственного комитета.
В частности, речь идет о размещенный в интернете публикациях о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии.
Также о якобы принятом решении органов власти о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в городе Москве.
"Действиям лиц, опубликовавших заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка. По уголовным делам организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления", — отметила представитель СК.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании нетрезвого водителя под Воронежем, который оказался наркокурьером с крупной партией героина.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.