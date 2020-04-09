СК возбудил дело о геноциде жителей Ростовской области в годы войны

Согласно архивным данным, в 1942 и 1943 году на территории Ростовской области военнослужащими фашистской Германии было расстреляно более 30 тысяч человек.

"По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", — сообщили в Следственном комитете РФ.

Из архивных документов следует, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие подразделений СС и СД под предлогом переселения евреев и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская Балка Ростовской области не менее 27 000 человек, которые впоследствии были расстреляны.

В период оккупации города Шахты Ростовской области мирных жителей регулярно вывозили в район шахты имени Красина, где производились массовые расстрелы, а тела сбрасывали в ствол шахты.

Таким образом, за время оккупации города Шахты было убито не менее 3 500 человек из числа мирного населения

"Из архивных источников следствием также получена информация о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области не позднее 14 февраля 1943 года военнослужащие оккупационных войск нацистской Германии, в том числе полиции безопасности и СД, убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров", — добавили в ведомстве.

В Следственном комитете продолжат работу по расследованию преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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