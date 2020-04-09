Насильник сменил фамилию и имя, но все равно попался

Гражданин Таджикистана был задержан в России за преступления десятилетней давности. Его обвиняют в изнасиловании и грабеже.

В свое время преступник сбежал на родину, там сменил фамилию и имя, но это не помогло ему уйти от правосудия.

По версии следствия, в марте 2010 года в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку и отобрал у нее сотовый телефон. Через два дня после этого он покинул территорию России и улетел к себе на родину в Таджикистан.

Личность преступника удалось установить, он был объявлен в международный розыск. Но, как позднее стало известно сотрудникам правоохранительных органов, находясь в своей стране, мужчина сменил имя и фамилию и стал проживать под новыми паспортными данными.

В феврале 2020 года обвиняемый, уверенный, что под новыми именем и фамилией его никто не будет искать, попытался вновь пересечь границу Российской Федерации. Прямо на границе его благополучно задержали и доставили в Екатеринбург для проведения следственных мероприятий.

"Причастность задержанного к содеянному подтвердилась, в том числе, результатами молекулярно-генетической судебной экспертизы. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются мероприятия, направленные на завершение расследования", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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