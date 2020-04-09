В Подмосковье полицейскими задержаны участники группы, подозреваемые в похищении человека и вымогательстве.
По имеющейся в правоохранительных органах информации, в Мытищах на улице Астахова злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в лес, избивали, требуя вернуть несуществующий долг в 50 тысяч долларов США.
Все это время вымогатели продолжали требовать от родственников похищенного перевести им деньги на карту.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух мужчин, один из которых ранее судим, подозреваемых в совершении противоправных деяний, а потерпевшего гражданина освободили", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
При обыске в квартире, где держали похищенного, обнаружены и изъяты наручники, два телефона, с которых велись переговоры и переписка с родственниками потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент полиция разыскивает еще одного соучастника преступления.
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