Мошенницы под видом “денежной реформы” обкрадывали пенсионеров

В Севастополе задержали трех женщин, которых подозревают в мошенничестве. Они обманули доверчивых пенсионеров в общей сложности на миллион рублей.

Три женщины в возрасте от 30 до 45 лет развернули активную деятельность на территории Севастополя. Жертвами всегда становились исключительно пожилые люди.

"На улице женщины подходили к пенсионерам, представлялись сотрудницами банка и сообщали, что в ближайшее время будет проводиться денежная реформа. С помощью психологических приёмов они отвлекали внимание потерпевших и незаметно похищали их деньги. В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров по месту проживания и обманным путём похитили сбережения. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 1 миллиона рублей", — рассказали в пресс-службе МВД России.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: кража и мошенничество. Женщины могут попасть за решетку на срок до шести лет.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

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