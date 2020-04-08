СК возбудил дело по факту избиения в Москве известного ученого-историка

Инцидент произошел еще 31 марта в одной из московских аптек. Ученый-историк, сотрудник РАН, 81-летний Владислав Назаров повздорил с мужчиной, в результате чего получил удар и был госпитализирован.

"По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("умышленное причинение легкого вреда здоровью")", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Личность обидчика пожилого ученого-историка уже установлена

Им оказался мужчина 1954 года рождения. Именно он, как считает следствие, и ударил сотрудника Российской академии наук.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет обеспечена явка мужчины в территориальное подразделение Главного следственного управления для проведения необходимых следственных действий, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что убийце пятерых человек в Рязанской области предъявлено обвинение, но тот заявляет о самообороне.