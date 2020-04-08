Обвиняемый в убийстве пятерых человек заявил, что оборонялся

Жителю поселка Елатьма Касимовского района Рязанской области предъявлено обвинение в убийстве пятерых человек.

По мнению следствия, после словесного конфликта с компанией молодых людей мужчина расстрелял их из охотничьего ружья.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в рамках расследования уголовного дела по факту совершения убийства пяти человек 31-летнему жителю поселка Елатьма Касимовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 4 апреля.

В ходе конфликта мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек

Стрелявшего задержали по горячим следам, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе мужчина признал, что он действительно стрелял в людей, но объяснил это якобы необходимой обороной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех деталей произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

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