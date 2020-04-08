В Мостовском районе Краснодарского края 29-летнего местного жителя будут судить сразу по трем статьям уголовного кодекса. Его обвиняют в мошенничестве, краже и растрате.
Потерпевшими по уголовному делу проходят шестнадцать человек, которых обманул не в меру предприимчивый молодой человек.
К примеру, одна местная жительница рассказала в полиции, что мужчина обещал ей за деньги помочь поступить в высшее учебное заведение Краснодара. Взял 120 тысяч рублей и перестал выходить на связь.
Еще нескольким потерпевшим он обещал оформить водительские права без свидетельств об окончании автошколы, также собрал деньги и исчез из поля зрения.
А в одном из строительных магазинов злоумышленник в долг приобрел стройматериалы и инструменты на 200 тысяч рублей, но деньги за товар так и не перевел.
"В результате противоправной деятельности обвиняемого 16 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Санкции инкриминируемых "предпринимателю" статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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