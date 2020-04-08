Прокуратура проверит обстоятельства взрыва в Нижегородской области

Генпрокуратура поручила провести проверку по факту взрыва бытового газа, который произошел накануне поздно вечером в одном из жилых домов в селе Филинское Нижегородской области.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокуратуре Нижегородской области поручено провести проверку по факту взрыва бытового газа 7 апреля в многоквартирном доме в селе Филинское Вачского района, в результате которого имеются погибшие и раненые", — сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурорам поручено дать оценку соблюдению закона при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также тому, насколько профессионально ответственные лица осуществляли контроль за его состоянием.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при взрыве бытового газа в селе Филинское Нижегородской области произошло обрушение в подъезде двухэтажного дома. Один человек погиб на месте, еще один скончался позже в больнице. Из-под завалов извлекли пять человек, в том числе одного ребенка.