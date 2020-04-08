В подмосковных Химках изъяли почти килограмм метилэфедрона

Приезжего из Тульской области, которого задержали в подмосковных Химках подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, на улице Ивановской в микрорайоне Новогорск в Химках был задержан 32-летний житель Тульской области, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств.

В ходе осмотра автомашины злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что порошок является наркотическим средством — метилэфедроном.

Общий вес изъятого составил около одного килограмма

"В отношении подозреваемого СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В данный момент задержанный находится в СИЗО.

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