Против судьи в Татарстане завели уголовное дело после смертельного ДТП

По мнению следствия, 53-летний судья в отставке, находясь за рулем автомобиля, нарушил правила движения, в результате чего погибла женщина.

"Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего судьи в отставке, бывшего заместителя председателя Набережночелнинского городского суда. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Утром 15 сентября 2019 года на автодороге Актаныш — Поисево в Актанышском районе республики Татарстан подозреваемый нарушил правила дорожного движения, не выбрал оптимальную скорость, съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП находившаяся в автомобиле 45-летняя пассажирка получила травмы и скончалась на месте.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как у жителя Кургана изъяли партию сигарет с поддельными акцизными марками.