Партию нелегальных сигарет изъяли в Кургане

В марте текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по Курганской области обнаружили в одном из гаражных кооперативов областного центра нелегальную табачную продукцию.

Как выяснилось вся партия сигарет принадлежит 42-летнему жителю Кургана.

В общей сложности оперативники изъяли 6,5 тысячи пачек сигарет

Экспертиза показала, что табачные изделия снабжены поддельными специальными марками.

"По данному факту следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении бывшего главы района в Брянской области, которого подозревают в превышении полномочий.