В марте текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по Курганской области обнаружили в одном из гаражных кооперативов областного центра нелегальную табачную продукцию.
Как выяснилось вся партия сигарет принадлежит 42-летнему жителю Кургана.
Экспертиза показала, что табачные изделия снабжены поддельными специальными марками.
"По данному факту следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", — сообщили в региональном ГУ МВД.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
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