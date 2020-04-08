Чиновника в Брянской области подозревают в превышении полномочий

Сотрудниками Следственного комитета по Брянской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Жуковского района.

Мужчину подозревают в превышении служебных полномочий. В результате его противозаконных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму более 36 миллионов рублей.

По версии следствия, в феврале 2016 года и в январе 2018 года глава администрации Жуковского района Брянской области поспособствовал передаче в собственность местной коммерческой организации земель сельхозназначения.

В общей сложности фирма получила в свое распоряжение 35 земельных участков площадью около 2800 га, которые раньше относились к муниципальной собственности.

"Действиями обвиняемого причинен ущерб бюджету муниципального образования, выразившийся в недополучении денежных средств от реализации данных земельных участков, которые оцениваются на сумму более 36 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, что российские военные врачи в Италии приступили к лечению пациентов с коронавирусом.