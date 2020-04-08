Сотрудниками Следственного комитета по Брянской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Жуковского района.
Мужчину подозревают в превышении служебных полномочий. В результате его противозаконных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму более 36 миллионов рублей.
По версии следствия, в феврале 2016 года и в январе 2018 года глава администрации Жуковского района Брянской области поспособствовал передаче в собственность местной коммерческой организации земель сельхозназначения.
В общей сложности фирма получила в свое распоряжение 35 земельных участков площадью около 2800 га, которые раньше относились к муниципальной собственности.
"Действиями обвиняемого причинен ущерб бюджету муниципального образования, выразившийся в недополучении денежных средств от реализации данных земельных участков, которые оцениваются на сумму более 36 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.
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