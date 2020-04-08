Под суд пойдет банда, расхищавшая железнодорожные составы

В общей сложности под суд пойдут 37 участников преступной группы, которые украли из железнодорожных составов различных товаров на 40 миллионов рублей.

Им предъявлено обвинение по статьям о создании преступного сообщества и краже группой лиц в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемые создали преступную группу, чтобы систематически обворовывать товарные поезда, проходящие через станцию Ржев.

Среди участников группы был один из руководителей диспетчерской службы, работники локомотивных бригад, а также охранники поездов

С 2017 по 2018 годы банда 13 раз обворовывала составы, которые следовали транзитом из европейских стран в страны СНГ. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей.

"В августе 2018 года совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России деятельность сообщества была пресечена, его члены задержаны непосредственно после совершения очередного хищения. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 39 участникам преступного сообщества. По ходатайству следствия судом были заключены под стражу 32 фигуранта. Двое обвиняемых, с которыми ранее были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании в Кузбассе двух мужчин, которые, угрожая ножом, отобрали машину у таксиста.