В Кузбассе бандиты отобрали автомобиль у таксиста

Минувшей ночью в дежурную часть отдела полиции в городе Ленинск-Кузнецкий обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что работает таксистом и двое его клиентов, угрожая ножом, отобрали у него автомобиль "Киа Рио".

Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

В городе был объявлен план "Перехват", и подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Кемерова в возрасте 35 и 36 лет. У одного из них полицейские изъяли нож-бабочку, которым он угрожал водителю.

Злоумышленники признались, что преступление они спланировали заранее

Такси заказали специально, чтобы напасть на водителя, забрать машину, а после разобрать ее и продать по частям.

"В настоящее время следователем межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("разбой"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подозреваемые заключены под стражу, а похищенный автомобиль уже вернулся к законному владельцу.

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