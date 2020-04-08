В Астрахани задержана группа наркодилеров из Иркутска

Сотрудники астраханской полиции задержали приезжих из Иркутска. Двое мужчин и одна женщина организовали "семейный бизнес" по продаже синтетических наркотиков.

Одного из мужчин полицейские задержали в тот момент, когда он делал закладки.

При себе он имел 11 свертков с "солью", обернутых в фантики из-под конфет

Задержанный признался, что приехал из Иркутска вместе с братом и его женой. Они собирались в Астрахани наладить бизнес по продаже наркотиков.

Оставшуюся часть оптовой партии запрещенных веществ оперативники нашли при обыске в съёмной квартире и гаражном кооперативе. Всего было изъято около 220 граммов синтетического наркотика, а также ювелирные весы, упаковочный материал и телефоны с координатами тайников.

"В группе было четкое распределение ролей. Один из братьев занимался фасовкой, женщина — упаковкой, а другой брат — реализацией. Следственными органами городской полиции в отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле в отношении бывшего директора аэропорта Якутска, которого уже второй раз будут судить за взятку.