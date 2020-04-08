Бывшего гендиректора Якутского аэропорта снова будут судить за взятку

Летом 2019 года бывший генеральный директор Якутского аэропорта уже получил девять лет колонии за коммерческий подкуп и взятку в особо крупном размере. Сейчас к этому уголовному делу добавился еще один эпизод.

Бывшего генерального директора акционерного общества "Аэропорт Якутск" снова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2016 по март 2018 года обвиняемый получил взятку на общую сумму более 3,5 миллионов от руководителя одной из коммерческих организаций, с которой у Якутского аэропорта имелись договорные отношения.

Взамен он обещал не разрывать контракт и не препятствовать в будущем этой организации заниматься коммунальным обслуживанием объектов аэропорта.

"В августе 2019 года приговором суда бывший генеральный директор АО "Аэропорт Якутск" признан виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ ("Получение коммерческого подкупа") и двух эпизодов преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 миллионов рублей", — напомнили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.ру" рассказывала, что главой СК Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении судьи, которого подозревают в получении взятки.