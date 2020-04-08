Глава СК возбудил уголовное дело против судьи из Ставрополья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Минераловодского городского суда Николая Кайшева, которого подозревают в получении взятки.

По данным следствия, в ходе рассмотрения иска местного жителя к страховой компании, судья потребовал передать ему 50 тысяч рублей.

За это судья пообещал, что вынесет решение о размере неустойки в 100 тысяч рублей, а если денег ему не передадут, снизит размер неустойки до 20 тысяч.

Истец согласился на условия, которые выдвинул судья, но сообщил об этом в ФСБ

Впоследствии судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил от представителя истца первую часть взятки. Этот процесс и был задокументирован оперативниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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