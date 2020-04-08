Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Минераловодского городского суда Николая Кайшева, которого подозревают в получении взятки.
По данным следствия, в ходе рассмотрения иска местного жителя к страховой компании, судья потребовал передать ему 50 тысяч рублей.
За это судья пообещал, что вынесет решение о размере неустойки в 100 тысяч рублей, а если денег ему не передадут, снизит размер неустойки до 20 тысяч.
Впоследствии судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил от представителя истца первую часть взятки. Этот процесс и был задокументирован оперативниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
"Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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