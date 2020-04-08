Житель Подмосковья обокрал 87-летнюю узницу концлагеря

Сотрудники полиции задержали 29-летнего молодого человека, которого подозревают в краже денег и наград у 87-летней пенсионерки-узницы фашистских концлагерей.

Как выяснило следствие, злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении и выбил входную дверь в ее комнату.

Преступник похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также девять юбилейных и памятных медалей

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска его комнаты полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Мужчина пояснил, что остальное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила начальник пресс-службу ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Изъятые награды и документы уже вернули пенсионерке, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что при взрыве газа в одном из домов Нижегородской области погибли два человека.