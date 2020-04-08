Сотрудники полиции задержали 29-летнего молодого человека, которого подозревают в краже денег и наград у 87-летней пенсионерки-узницы фашистских концлагерей.
Как выяснило следствие, злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении и выбил входную дверь в ее комнату.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска его комнаты полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Мужчина пояснил, что остальное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила начальник пресс-службу ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Изъятые награды и документы уже вернули пенсионерке, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что при взрыве газа в одном из домов Нижегородской области погибли два человека.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.