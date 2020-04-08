Взрыв произошел около полуночи в двухэтажном доме в селе Филинском Нижегородской области.
Один человек погиб на месте, еще один через некоторое время скончался в больнице. В Главном управлении МЧС по Нижегородской области подтвердили гибель мужчины.
"К сожалению, в больнице Вачского района утром скончался пострадавший, извлеченный из-под завалов после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме", — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, в квартире на первом этаже здания взорвался газовый баллон. Обрушились оба этажа между подъездами.
Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, в том числе одного ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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