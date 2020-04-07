Тело убитой женщины нашли в дренажной трубе в Орехово-Зуеве

Следственное управление СК РФ по Московской области расследует обстоятельства смерти 46-летней местной жительницы, тело которой было обнаружено 5 апреля в дренажной канаве в городе Орехово-Зуево.

По данным экспертизы, смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

"По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний сожитель потерпевшей.

На допросе мужчина сообщил следователю, что мотивом для преступления стала очередная бытовая ссора

В ближайшее время будет предъявлено обвинение подозреваемому и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в Следственном комитете.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Дагестане подозреваемый в мошенничестве открыл стрельбу по полицейским в момент задержания.