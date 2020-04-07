В Дагестане мужчина открыл стрельбу по полицейским

Подозреваемый был задержан, полицейские не пострадали, патрульная машина получила пять пулевых пробоин.

В поселке Семендер сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в махинациях с недвижимостью.

Задержанию предшествовала перестрелка, — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Мужчина отказался подчиниться требованиям оперативников, выхватил пистолет, открыл стрельбу и попытался скрыться на автомобиле.

Полицейские открыли ответный огонь, заблокировали машину и задержали нарушителя. В перестрелке никто не пострадал, но патрульная машина получила пять пулевых пробоин.

Ранее, задержанный вместе с еще одним подозреваемым были объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью.

"В домах у обоих подозреваемых в ходе обысков было обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, а также документы, подтверждающие факты мошенничества с недвижимостью. После этого в отношении подозреваемых также было возбуждено дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Принимаются меры по розыску и задержанию второго подозреваемого", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее "Правда.ру" рассказывала об уголовном деле, которое возбудил Следственный комитет из-за ролика про коронавирус в соцсетях.