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Источник Правда.Ру

Житель Кузбасса получил девять лет за нападение на семью пенсионеров

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В декабре 2019 года в полицию Кемерова поступило сообщение о нападении на семью пенсионеров.

Неизвестный ворвался в частный дом, где проживали пожилые супруги, и, приставив нож к шее 61-летней хозяйки жилища, потребовал деньги. 62-летний муж кемеровчанки передал ему все сбережения — 3 000 рублей, после чего злоумышленник скрылся.

Потерпевшие не рассмотрели лица нападавшего, потому что тот скрыл его под шарфом, но заметили, что мужчина хромает.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Более 20 лет назад он получил травму ноги, в результате чего стал хромать.

В квартире рецидивиста оперативники изъяли нож, который он использовал при нападении

Как рассказал задержанный, деньги он потратил на наркотики.

"Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора и с учетом имевшегося у фигуранта наказания за совершенное ранее преступление назначил ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, осужденный должен будет возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Генпрокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств взрыва газа в Подмосковье.

Темы разбой полиция кемеровская область
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