В Воронеже задержали межрегиональную банду наркоторговцев

Группа наркоторговцев из Воронежской области развернула свою деятельность в восьми регионах России. Клиентов они находили в интернете, а оплату получали на электронные кошельки.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Воронежской области полицейскими задержан курьер, который перевозил оптовую партию синтетических наркотиков, предназначенных для дальнейшей продажи. При осмотре его автомобиля было обнаружено около 1,5 килограмма метадона", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дальнейшем полицейским удалось установить еще шесть соучастников курьера. В том числе закладчиков и операторов по приему заказов. Все они также были задержаны.

При обысках в оборудованных тайниках и почтовых отправлениях изъято свыше 2,5 килограмма синтетических наркотиков.

"В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — добавили в ведомстве.

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