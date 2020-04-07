Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Костроме за мошенничество задержан директор цирка

Происшествия » Парад мошенников

Областной филиал Росгосцирка мужчина 1958 года рождения возглавил два года назад и, по мнению сотрудников правоохранительных органов, тут же организовал мошенническую схему.

Заработать директор цирка собрался на продаже билетов, вернее на присвоении части денег от их реализации.

Для этого мужчина заключил фиктивные сделки с рядом индивидуальных предпринимателей

По договору они должны были реализовывать билеты населению и получать за это оплату от Росгосцирка.

По мнению следствия, обе стороны исполнять условия договора не собирались изначально. Вся работа проводилась исключительно работниками цирка, а подельники директора просто возвращали ему полученные деньги за вычетом определенного процента.

Таким образом, злоумышленник присвоил в общей сложности 460 тысяч рублей.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Правоохранители также проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о перестрелке в Винницкой области на Украине, в которой было ранено четверо полицейских.

Темы цирк полиция кострома мошенничество
Новости Все >
Лукашенко выдвинул свои условия относительно Союзного государства
Глава РФБ Кириленко признался в получении гражданства США
В Краснодаре задержан продавец "карантинных пропусков"
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемые отпуска
"Восток-Медиа" поддержит МСБ, пострадавшие от коронавируса
Пенсионеры стали чаще пользоваться сервисами доставки еды
Врач советует заниматься сексом два раза в день на самоизоляции
Полярник рассказал, как не заскучать на самоизоляции
На Кубани пытаются потушить шесть природных пожаров
Турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми
Последние материалы
Криоконсервация поможет трансплантологам и космонавтам
Пенсионеры стали чаще пользоваться сервисами доставки еды
Врач советует заниматься сексом два раза в день на самоизоляции
На Кубани пытаются потушить шесть природных пожаров
Полярник рассказал, как не заскучать на самоизоляции
Турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми
МИД РФ: самоизоляция усиливает зависимость общества от Интернета
Лукашенко может отправить правительство в отставку из-за коронавируса
"Катастрофы нет": Лукашенко о количестве заболевших COVID-19 в стране
Назван состав сборной Норвегии по биатлону на следующий сезон
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Петр Дерябин Криоконсервация поможет трансплантологам и космонавтам Петр Дерябин Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемые отпуска
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемые отпуска
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Вероятные сценарии для России - карантин до сентября или нефть по $20
Задержаны преступники, укравшие миллионы с банковских карт москвичей
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ