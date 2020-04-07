В Костроме за мошенничество задержан директор цирка

Областной филиал Росгосцирка мужчина 1958 года рождения возглавил два года назад и, по мнению сотрудников правоохранительных органов, тут же организовал мошенническую схему.

Заработать директор цирка собрался на продаже билетов, вернее на присвоении части денег от их реализации.

Для этого мужчина заключил фиктивные сделки с рядом индивидуальных предпринимателей

По договору они должны были реализовывать билеты населению и получать за это оплату от Росгосцирка.

По мнению следствия, обе стороны исполнять условия договора не собирались изначально. Вся работа проводилась исключительно работниками цирка, а подельники директора просто возвращали ему полученные деньги за вычетом определенного процента.

Таким образом, злоумышленник присвоил в общей сложности 460 тысяч рублей.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Правоохранители также проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о перестрелке в Винницкой области на Украине, в которой было ранено четверо полицейских.