При пожаре на ферме в Башкирии погибло более двухсот животных

В крупном пожаре, который произошел 7 апреля на животноводческой ферме в Башкирии, погибли свыше 200 животных, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В селе Новобирдино Чекмагушевского района произошел пожар на кровле фермы на площади 900 квадратных метров. В результате пожара погибли 10 голов крупного и 11 голов малого рогатого скота, одна лошадь и более 200 бройлеров", — сказал собеседник агентства.

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности, наиболее серьезные проблемы пожарным доставил сильный ветер.

К настоящему моменту пламя удалось локализовать, идет проливка конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.

На месте работают эксперты, их задача выяснить причину пожара.

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