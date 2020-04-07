Украли полмиллиарда: в Краснодаре будут судить мошенников-строителей

По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в Краснодаре проходят девять местных жителей.

По версии следствия, активную деятельность злоумышленники развернули с 2014 по 2017 годы.

Занимая руководящие должности в одной из строительных компаний, а также одновременно являясь председателями жилищно-строительных кооперативов, подозреваемые объявили о начале строительства в Краснодаре сразу трех крупных жилых комплексов.

Исполнять взятые на себя обязательства никто не собирался

Дома не построены до сих пор, а от действий злоумышленников пострадали более 700 дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство и должны были получить квартиры.

"В результате указанных действий 715 участникам долевого строительства был причинен ущерб в размере свыше 563 млн рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодара.

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