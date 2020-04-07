“Черных лесорубов” задержали в Вологодской области

Незаконную делянку полицейские обнаружили в ходе одного из рейдов в Кичменгско-Городецком районе области.

Несложный подсчет на месте преступления показал, что "черные лесорубы" спилили 122 дерева, от них остались одни пеньки. По оценке специалистов ущерб от действий злоумышленников составил порядка 420 тысяч рублей.

Изучив многочисленные следы, оставленные на место преступления, оперативникам удалось достаточно быстро установить и подозреваемых. Ими оказались мужчины 1970-го и 1990-го годов рождения, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"Следователями ОМВД России по Кичменгско-Городецкому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Санкцией данной части указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с крупным денежным штрафом. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в ГУ МВД по Вологодской области.

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