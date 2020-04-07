Трое мужчин в Подмосковье обокрали туберкулезный диспансер

В здание туберкулезного диспансера преступники спокойно вошли среди бела дня. Поднялись на второй этаж, где располагается серверная и похитили оттуда четыре сетевых коммуникатора.

Общий ущерб в медучреждении оценили в 1,2 миллиона рублей

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Наказание по данной статье может достигать 10 лет лишения свободы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны по местам проживания подозреваемые в совершении противоправных действий. Ими оказались 20-летний житель г. Москвы и двое жителей Подмосковья 21 и 26 лет", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе расследования установлено, что один из задержанных ранее работал электриком в здании диспансера.

Сейчас дорогостоящее оборудование уже возвращено полицейскими в медицинское учреждение. Сетевые коммуникаторы приобретались в рамках введения проекта по переходу на электронные листки нетрудоспособности.

Ранее "Правда.ру" рассказывала, как преступники дважды ограбили жителя Подмосковья.