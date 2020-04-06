В Липецкой области загорелся локомотив пассажирского поезда

Пожар произошел на железнодорожном перегоне "Телегино — Становое" в Липецкой области.

Загорелся локомотив пассажирского поезда, который следовал из Кисловодска в Санкт-Петербург.

"Для тушения пожара применялась пенная атака. Сейчас возгорание ликвидировано. Из-за инцидента задержка в движении поездов составила час. Пострадавших нет", — сообщили ТАСС в экстренных службах Липецкой области.

Пожар произошел около 18:03 по московскому времени. Площадь пожара составила порядка 15 кв. м. На пассажирские вагоны возгорание не распространилось. Через семь минут пламя было потушено.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что украинским пожарным удалось потушить пожар, который трое суток продолжался в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.